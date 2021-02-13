'Oğulcan Çağlayan'ı AİHM kurtarabilir'

Spor Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı Avukat Alpay Köse, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan'a 'haksız fesih' nedeniyle verdiği 6 maçlık men cezasını değerlendirdi.



Köse, Oğulcan için Tahkim Kurulu'nun verdiği karar sonrası ülke içinde hukuk yollarının tamamen kapandığının altını çizdi. Alpay Köse şunları söyledi: "Oğulcan için artık iç hukuk yolları tükendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir. AİHM, Trabzonspor'un eski futbolcusu Ömer Rıza tarafından açılan dava sonucunda TFF Tahkim Kurulu'nun 'bağımsız ve tarafsız bir organ olmadığı' ve 'yapısının değiştirilmesi gerektiği' yönünde emsal teşkil eden bir karar almıştı. Bu karar doğrultusunda, Oğulcan Çağlayan'ın AİHM'e yapacağı itiraz sonunda oyuncu lehinde bir tazminat çıkabilir. AİHM dava süreci iki sene sürebilir."



'BU PARA OĞULCAN'IN ALACAKLARINDAN KESİLEBİLİR'

"BU zaman diliminde TFF, yapılan itirazın sonucunu beklemeden ya Galatasaray'ın yayıncı kuruluştan alacağı para üzerinden 1 milyon 200 bin Euro'luk bedeli tahsil edebilir ya da direkt olarak Oğulcan Çağlayan'dan talep edebilir. Sonuç olarak bu parayı Galatasaray kulübü ödeyip, Oğulcan'ın alacaklarından kesebilir."



CEZAYA YANIT: HEDEF 23!

Oğulcan Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hem kendisine hem de Arda Turan'a verilen cezalara gönderme yaptı. Oğulcan, "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır. Hedef 23" mesajını paylaştı.



OĞULCAN ÇAĞLAYAN DOSYASI

Rizespor, geçen sezon Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu kullanmış, oyuncu bilgisi haricindeki uzatmaya karşı kontratını feshetmişti. UÇK, 'haksız fesih' kararı verip Rize'nin Oğulcan için ödediği 1.2 milyon Euro'luk bonservisin tazminine hükmetmiş ve 6 maçtan men etmişti. Tahkim Kurulu para cezasını onarken 6 maçlık cezayı 3'e indirmişti.



ÖMER RIZA DOSYASI

İngiliz vatandaşlığı da bulunan Ömer Kerim Ali Rıza, maaşlarını ve primlerini ödemeyen Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmişti. UÇK, tazminat cezasına çarptırdığı oyuncuyu 4 ay futboldan men etti. Tahkim Kurulu cezaları hafifletti ancak yine de Trabzonspor'un lehine karar verdi. CAS ve FIFA'ya başvuran Ömer Rıza'nın dosyasına Türk statüsünde oynadığı gerekçesiyle 2009'da 'yetkisizlik' kararı çıktı. 2010'da başlayan AİHM süreci ise 2020'de oyuncu lehine sonuçlandı.



