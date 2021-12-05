OGM Ormanspor deplasmanda kazandı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki başkent derbisinde OGM Ormanspor, rakip sahada BOTAŞ'ı 70-63 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor deplasmanda kazandı!
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05 Aralık 2021 17:25
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki başkent derbisinde OGM Ormanspor, BOTAŞ ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi OGM Ormanspor 70-63 kazandı.

Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Mehmet Şahin, İzel Deniz Pehlivan, Alper Gökçebel

BOTAŞ: Prezelj 2, Sehernaz Çidal 14, Tilbe Şenyürek 7, Jurjane 17, Davis 15, Hatice Pelin Gülçelik 8, Ceren Gökdemir, Işılay Eğin

OGM Ormanspor: Robinson 14, Gökşen Fitik 5, Sevgi Uzun 9, Mc Cowan 11, Lucet 20, Meltem Avcı 7, Damla Gezgin 4, Nazlı Bircan Gökdemir

1. Periyot: 13-23

Devre: 36-33

3. Periyot: 49-50


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