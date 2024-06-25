OG Anunoby serbest oyuncu oldu!

New York Knicks forveti OG Anunoby'nin 19,9 milyon dolarlık kontrat opsiyonunu reddettiği ve serbest oyuncu olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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OG Anunoby serbest oyuncu oldu!
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25 Haziran 2024 14:38
New York Knicks forveti OG Anunoby'nin 19,9 milyon dolarlık kontrat opsiyonunu reddettiği ve serbest oyuncu olduğu bildirildi.

The Athletic'ten Fred Katz, Anunoby'nin kabul etmesi durumunda 2024-25 sezonunda Knicks'te kalacağı 19,9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddettiğini ve serbest oyuncu haline geldiğini söyledi.

NBA'de yedi sezon forma giyen 26 yaşındaki Anunoby, 2023-24 sezonunda Toronto Raptors ve Knicks formalarıyla 14,7 sayı, 4,2 ribaund ve 1,4 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

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