Indiana Pacers ve New Orleans Pelicans ekiplerinin, Toronto Raptors forveti OG Anunoby'yi izlemeye alan takımlar arasına dahil oldukları bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, FanDuelTV'de en az dört takımın yaklaşan son takas gününde önce Anunoby'yi kadrolarına katmakla ilgilendiğini açıkladı:



"Bana Suns ve Knicks'in hala dikkat edilmesi gereken takımlar olduğu söylendi, ancak ben Pelicans ve Pacers'a da dikkat ederdim, söylendiği kadarıyla O.G. Anunoby ile biraz ilgilenmişlerdi. Yani, takaslar için son tarih olan 9 Şubat'a yaklaştıkça dahil olmaya devam edeceğini düşündüğüm dört veya beş takım var."



Şu anda bilek burkulmasıyla kadro dışı olan Anunoby'nin, Toronto'nun 5 Şubat'ta sona erecek yedi maçlık deplasman yolculuğunun geri kalanını kaçırması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncu, bu yıl 45 maçta 16.9 sayı, 5.5 ribaund, 2.0 asist ve lig lideri olan 2.1 top çalma ortalamalarına sahip.





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