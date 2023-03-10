Oded Kattash: 'Bu sezonki en iyi maçımızı oynadık'

Maccabi Tel Aviv Başantrenörü Oded Kattash, Anadolu Efes'i deplasmanda 86-64 yendikleri maçın ardından bu sezonki en iyi maçlarını oynadıklarını dile getirdi.



Topu iyi paylaştıklarını aktaran Kattash, "Bizim için iyi bir hafta geçiyor. İki çok önemli takıma karşı galibiyet aldık. Bu karşılaşma bu sezonki en iyi maçımız olabilir. Başından sonuna kadar tempomuzu kaybetmedik. Topu paylaştık ve kendi oyunumuzu oynadık." değerlendirmesinde bulundu.





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