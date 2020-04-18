Nwakaeme: 'İmkansız diye bir şey yoktur'

Trabzonspor'da bu sezon 37 maçta 13 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Anthony Nwakaeme, başarısının sırrını açıkladı: İnanmak... Nwakaeme, her zaman daha iyisini yapabileceğine inandığını belirterek "Benim için imkansız diye bir şey yoktur. Bu benim hayat felsefem diyebilirim. Bugüne kadar hep bu doğrultuda çalıştım. Bundan sonra da aynı düşüncede olacağım" dedi.
TARAFTARIMIZ ÇOK ATEŞLi VE HEP BiZiMLE
Trabzon'da gördüğü havanın, şehrin insanının futbola ve takıma olan bağlılığının da kendisini çok etkilediğinin altını çizen Nijeryalı, şunları söyledi:
"Burada futbol oynamak keyif veriyor. Deplasmanda bile bizi yalnız bırakmayan çok ateşli bir taraftarımız var. Ancak evimizdeki atmosferin gerçekten görülmeye değer olduğunu söyleyebilirim. Şu an lig için konuşmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Evet iyi bir konumdayız ama daha ligin bitmesine uzun bir zaman var."
DUA EDİYORUZ
Nwakaeme, virüs salgını nedeniyle liglerde maçların ertelenmesinin üzüntü verici olduğunu ancak bu salgının bir an önce son bulması için dua ettiklerini de söyledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
TARAFTARIMIZ ÇOK ATEŞLi VE HEP BiZiMLE
Trabzon'da gördüğü havanın, şehrin insanının futbola ve takıma olan bağlılığının da kendisini çok etkilediğinin altını çizen Nijeryalı, şunları söyledi:
"Burada futbol oynamak keyif veriyor. Deplasmanda bile bizi yalnız bırakmayan çok ateşli bir taraftarımız var. Ancak evimizdeki atmosferin gerçekten görülmeye değer olduğunu söyleyebilirim. Şu an lig için konuşmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Evet iyi bir konumdayız ama daha ligin bitmesine uzun bir zaman var."
DUA EDİYORUZ
Nwakaeme, virüs salgını nedeniyle liglerde maçların ertelenmesinin üzüntü verici olduğunu ancak bu salgının bir an önce son bulması için dua ettiklerini de söyledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın