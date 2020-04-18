Nwakaeme: 'İmkansız diye bir şey yoktur'

Trabzonspor'da bu sezon 37 maçta 13 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Anthony Nwakaeme, başarısının sırrını açıkladı: İnanmak... Nwakaeme, her zaman daha iyisini yapabileceğine inandığını belirterekdedi.Trabzon'da gördüğü havanın, şehrin insanının futbola ve takıma olan bağlılığının da kendisini çok etkilediğinin altını çizen Nijeryalı, şunları söyledi:Nwakaeme, virüs salgını nedeniyle liglerde maçların ertelenmesinin üzüntü verici olduğunu ancak bu salgının bir an önce son bulması için dua ettiklerini de söyledi.