Nwakaeme, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, bir ilki yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı!
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06 Mart 2022 19:51
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Kadıköy'de oynanan maçın 22. dakikasında Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Nwakaeme, bordo - mavililerin Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye attığı 100. golü kaydetmiş oldu.

Nijeryalı futbolcu ayrıca Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.

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