Nwakaeme, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı!

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Kadıköy'de oynanan maçın 22. dakikasında Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Nwakaeme, bordo - mavililerin Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye attığı 100. golü kaydetmiş oldu.
Nijeryalı futbolcu ayrıca Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.
Kadıköy'de oynanan maçın 22. dakikasında Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Nwakaeme, bordo - mavililerin Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye attığı 100. golü kaydetmiş oldu.
Nijeryalı futbolcu ayrıca Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.