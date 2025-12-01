Nurselen Yalgettekin Avrupa Şampiyonu!

Macaristan'daki U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Avrupa şampiyonu olan Şırnaklı milli boksör Nurselen Yalgettekin,dedi.Türkiye U23 Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile tamamlayarak takım halinde 1'inciliğe ulaştı.48 kilo kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Şırnaklı milli boksör Nurselen Yalgettekin, şampiyonada ilk olarak Bakü temsilcisini mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. Yalgettekin, yarı finalde İrlandalı rakibi Tiffany Murphy Spencer'ı etkileyici bir oyunla geçip adını finale yazdırdı. Final müsabakasında ise Macar sporcu Lilla Szeleczki ile karşılaşan milli boksör, üstün tekniği ve hızlı hamleleriyle rakibini geride bırakarak birincilik elde etti.Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, milli sporcuları Budapeşte'de yalnız bırakmadı. Hekimoğlu, organizasyon sonunda elde edilen tarihi başarıyı sporcularla birlikte 'erik dalı' oyun havası oynayarak kutladı.Milli boksör Nurselen Yalgettekin, madalyasını kız çocuklarına armağan ettiğini belirterek,ifadelerini kullandı.Yalgettekin'in antrenörü ve milli takım teknik ekibinde yer alan Rıdvan Budak ise Yalgettekin ile gurur duyduğunu belirterek, "diye konuştu.