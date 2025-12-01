01 Aralık
Nurselen Yalgettekin Avrupa Şampiyonu!

U23 Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer alan milli boksör Nurselen Yalgatekkin, şampiyonanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nurselen Yalgettekin Avrupa Şampiyonu!
Macaristan'daki U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Avrupa şampiyonu olan Şırnaklı milli boksör Nurselen Yalgettekin, "Bu madalyayı Türkiye'ye, Cizre'de hayalleri olan tüm kız çocuklarına armağan ediyorum. Daha yolun başındayız. Şimdi hedefim 2026 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda yeniden kürsünün en üst basamağına çıkmak" dedi.

Türkiye U23 Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile tamamlayarak takım halinde 1'inciliğe ulaştı.

48 kilo kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Şırnaklı milli boksör Nurselen Yalgettekin, şampiyonada ilk olarak Bakü temsilcisini mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. Yalgettekin, yarı finalde İrlandalı rakibi Tiffany Murphy Spencer'ı etkileyici bir oyunla geçip adını finale yazdırdı. Final müsabakasında ise Macar sporcu Lilla Szeleczki ile karşılaşan milli boksör, üstün tekniği ve hızlı hamleleriyle rakibini geride bırakarak birincilik elde etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, milli sporcuları Budapeşte'de yalnız bırakmadı. Hekimoğlu, organizasyon sonunda elde edilen tarihi başarıyı sporcularla birlikte 'erik dalı' oyun havası oynayarak kutladı.

'DAHA YOLUN BAŞINAYIZ'


Milli boksör Nurselen Yalgettekin, madalyasını kız çocuklarına armağan ettiğini belirterek, "Cizre'den çıkıp Avrupa'nın zirvesine uzanan bu yolculuk kolay olmadı. Bazen yoruldum, bazen üzüldüm ama hiç pes etmedim. Her yumruğumda ülkemin bayrağını, memleketimin duasını hissettim. Bu madalyayı Türkiye'ye, Cizre'de hayalleri olan tüm kız çocuklarına armağan ediyorum. Daha yolun başındayız. Şimdi hedefim 2026 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda yeniden kürsünün en üst basamağına çıkmak" ifadelerini kullandı.

'BU ŞAMPİYONLUK, EMEĞİN, UMUDUN VE SABRIN KARŞILIĞIDIR'



Yalgettekin'in antrenörü ve milli takım teknik ekibinde yer alan Rıdvan Budak ise Yalgettekin ile gurur duyduğunu belirterek, "Bu başarı bir günde gelmedi. Aylarca kamp hayatı, binlerce raund antrenman, sayısız fedakarlık… Nurselen sadece bir sporcu değil; güçlü bir karakter, inanan bir yürek. Onun azmi benim için de büyük bir ilham. Bu şampiyonluk, yıllardır Cizre'de biriken emeğin, umudun ve sabrın karşılığıdır. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin adını büyük organizasyonlarda yeniden duyuracağız" diye konuştu.

