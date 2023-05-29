Toronto Raptors'ın eski koçu Nick Nurse'ün, Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey ile 'harika ilişkisi' sayesinde takımın koçluk görevini devralabileceği iddia edildi.



76ers, bir başka playoff hayal kırıklığının ardından Doc Rivers'ı görevden aldığından beri yeni bir koç arayışına girmişti.



Phoenix Suns'ın yakın zamanda işine son verdiği koçu Monty Williams'ın da adaylar arasında olduğu görev için, The Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'ye göre, Nurse'ün 76ers'ın bir sonraki lideri olma yolunda muhtemel bir avantajı mevcut:



"Kaynaklar, Morey ile yeniden bir araya gelmenin Nurse için çok cazip olduğunu söylüyor. Nurse'ün Sixers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey ile harika bir ilişkisi olduğu bilinen bir şey. Houston Rockets genel menajeri olarak Morey, 2011-12 sezonundan önce Rockets'ın G League takımı Rio Grande Valley Vipers'a koçluk yapması için Nurse'ü işe almıştı.



Nurse Perşembe günü Suns ile görüşmeden önce Pazartesi günü Sixers ile görüşme yapmıştı. Kaynaklara göre 55 yaşındaki koç kendisi için en iyi hedefi düşünme aşamasında. Ancak bu kaynaklar, Sixers'ın ona herhangi bir teklifte bulunup bulunmadığını söylemiş değil. Sixers'ın, Doc Rivers'ın yerini alma arayışlarının hangi yöne ilerleyeceği konusunda hafta sonuna dek iyi bir fikir edinileceği belirtildi."



Kariyerinde Yılın Koçu ödülü sahibi olmasının yanı sıra Raptors'ı 2019'da tarihindeki tek NBA şampiyonluğuna taşımış olan Nurse, normal sezonda 227-163, playofflarda ise 25-16'lık bir dereceye sahip.



