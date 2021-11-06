Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, Altay'ı ağırladı. Antalya Arena'da oynanan mücadeleyi Kırmızı-beyazlılar 1-0 üstünlükle tamamladı.



İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Antalyaspor'un galibiyet golünü 49. dakikada Paul Mukairu kaydetti.



NURİ ŞAHİN'DEN ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET



Nuri Şahin yönetiminde ilk galibiyetini Giresunspor'a karşı alan Antalyaspor, bu maçla birlikte ikinci kez sevinç yaşadı. 4 maçtır maç kazanamayan Altay'ın ise bu mağlubiyetle birlikte kötü serisi 5 maça çıktı.



Karşılaşma Antalya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken puanını 15'e yükselten Antalyaspor, maç fazlasıyla 12. sıraya yerleşti. 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Altay ise 16 puanla 10. sırada yer aldı.



Milli ara sonrasında Antalyaspor, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Altay ise Adana Demirspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor -Altay karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz tamamlandı.



2. dakikada Ufuk Akyol'un ara pasına hareketlenen Doğukan Sinik, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Lis önce Doğukan Sinik'in ardından da topu önünde bulan Mukairu'nun şutunu kurtardı. Dönün meşin yuvarlağı ağlara göndermek isteyen Fredy de kaleci Lis'i geçemedi.



12. dakika Kappel'in kullandığı kornerde arka direkteki İbrahim Öztürk'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



15. dakikada Fredy, sol kanattan kullandığı kornerde topu direk kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten döndü.



33. dakikada Thiam'ın getirdiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Bamba, yerden sert vurdu. Kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.



39. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Güray Vural'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Bünyamin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla avuta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



BİRAZDAN....





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