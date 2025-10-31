31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
1-0
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-3
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
0-1
31 Ekim
Getafe-Girona
2-1
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
4-3
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
5-2
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
2-1
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
3-1
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
2-0

Nuri Şahin: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Rams Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin, 1-0 kazanılan Kocaelispor maçının ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi başladıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Pozisyonlara girdik. Bir topumuz direkten döndü. Opoku ile Serdar Dursun'un çarpıştığı pozisyondan sonra oyunun akışı biraz durdu. O bölümü iyi oynamadık. İkinci yarı itibarıyla maçı domine ettik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok önemli bir galibiyet. Üst üste 3 maç gol yemedik. Bu da beni ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
