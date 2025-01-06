Nuri Şahin, Galatasaray'a rakip oldu!

Bir süredir savunmaya takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda Paris Saint-Germain'de kadroda düşünülmeyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için mesai harcayan Galatasaray'a sürpriz bir rakip çıktı.
Galatasaray'ın çok istediği Skriniar için Nuri Şahin liderliğindeki Borussia Dortmund da devreye girdi. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibinde yöneticilerin PSG ile sıcak temas halinde olduğu belirtildi.
Alman basınına yansıyan bazı haberlerde ise Dortmund'un ilgisi sonrası Skriniar'ın kafasının karışabileceği vurgulandı.
GÖRÜŞMELERDE HIZ KESİLDİ
Okan Buruk'un savunmanın göbeğine yapmak istediği takviyeler arasında en one çıkan aday olan Skriniar'a taliplerin artması görüşmelerdeki hızı kesti. Galatasaray'ın bu konuda biraz daha agresif bir yol izlemesi bekleniyor.
PSG ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Skriniar, bu sezon Ligue 1'de yalnızca 5 maça çıktı.
Galatasaray'ın çok istediği Skriniar için Nuri Şahin liderliğindeki Borussia Dortmund da devreye girdi. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibinde yöneticilerin PSG ile sıcak temas halinde olduğu belirtildi.
Alman basınına yansıyan bazı haberlerde ise Dortmund'un ilgisi sonrası Skriniar'ın kafasının karışabileceği vurgulandı.
GÖRÜŞMELERDE HIZ KESİLDİ
Okan Buruk'un savunmanın göbeğine yapmak istediği takviyeler arasında en one çıkan aday olan Skriniar'a taliplerin artması görüşmelerdeki hızı kesti. Galatasaray'ın bu konuda biraz daha agresif bir yol izlemesi bekleniyor.
PSG ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Skriniar, bu sezon Ligue 1'de yalnızca 5 maça çıktı.