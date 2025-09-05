05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Nowitzki: "Mavericks, Kyrie dönünce şampiyonluk yarışında olabilir"

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, takımın kadro derinliğini övdü ancak sağlıklı kalmanın başarı için kritik olduğunu vurguladı.

calendar 05 Eylül 2025 11:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nowitzki, DLLS Mavs podcastinde yaptığı açıklamada, "Eğer sağlıklı kalabilirlerse, ligdeki en derin kadrolardan birine sahipler. Uzun rotasyonuna baktığınızda her pozisyonda iki ya da üç kaliteli oyuncuları var. Özellikle Kyrie Irving geri döndüğünde bu takım inanılmaz güçlü olacak," dedi.

Mavericks, Luka Doncic'i takas ederek büyük bir kayıp yaşasa da Anthony Davis, Max Christie, Klay Thompson, D'Angelo Russell, Daniel Gafford ve PJ Washington gibi isimleri kadroya kattı.


Nowitzki, Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder'ın favori olduğunu ancak ikinci sıradan sekizinci sıraya kadar her takımın eşit şansa sahip olduğunu belirtti:
"Batı çok zorlu. OKC muhtemelen en büyük favori, ancak onun dışında 2-8 sıralaması tamamen açık. Eğer Mavericks sağlıklı kalırsa, büyük bir şansa sahipler."

Kyrie Irving'in 2026 yılı içinde sahalara dönmesi bekleniyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
