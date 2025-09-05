Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, takımın kadro derinliğini övdü ancak sağlıklı kalmanın başarı için kritik olduğunu vurguladı.Nowitzki, DLLS Mavs podcastinde yaptığı açıklamada,dedi.Mavericks, Luka Doncic'i takas ederek büyük bir kayıp yaşasa da Anthony Davis, Max Christie, Klay Thompson, D'Angelo Russell, Daniel Gafford ve PJ Washington gibi isimleri kadroya kattı.Nowitzki, Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder'ın favori olduğunu ancak ikinci sıradan sekizinci sıraya kadar her takımın eşit şansa sahip olduğunu belirtti:Kyrie Irving'in 2026 yılı içinde sahalara dönmesi bekleniyor.