Novatus Miroshi, Göztepe ile imzaladı

Göztepe, Tanzanyalı sol bek Novatus Miroshi'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Novatus Miroshi, Göztepe ile imzaladı
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23 Temmuz 2024 19:33
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Tanzanyalı defans oyuncusu Novatus Miroshi ile anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2002 doğumlu defans oyuncusu Novatus Dismas Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Novatus Miroshi'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Miroshi, Tanzanya A Milli Takımı'nda da 22 kez forma giydi.

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