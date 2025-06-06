06 Haziran
Cebelitarık-Hırvatistan
0-7
06 Haziran
Estonya-İsrail
1-3
06 Haziran
Çek Cumhuriyeti-Karadağ
2-0
06 Haziran
Galler-Linheştayn
3-0
06 Haziran
Kuzey Makedonya-Belçika
1-1
06 Haziran
Norveç-İtalya
3-0
06 Haziran
Kolombiya-Peru
0-024'
07 Haziran
Venezuela-Bolivya
01:00

Norveç, İtalya karşısında rahat kazandı!

Norveç, İtalya'yı kendi evinde 3-0 mağlup etti ve Dünya Kupası Elemeleri'nde üçüncü galibiyetini aldı.

calendar 06 Haziran 2025 23:39 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 23:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Norveç, İtalya karşısında rahat kazandı!
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2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu üçüncü maçında Norveç, İtalya ile kendi evinde karşı karşıya geldi. Norveç, Ullevaal'de oynanan maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Norveç'e galibiyeti getiren goller 14. dakika Alexander Sörloth, 34. dakika Antonio Nusa ve 42. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

Bu sonucun ardından Norveç, grupta puanını 9'a yükseltti. Grupta ilk maçına çıkan İtalya ise puansız kaldı.

İtalya, gruptaki bir sonraki maçında Moldova ile kendi evinde karşılaşacak. Norveç ise Estonya deplasmanına gidecek.


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