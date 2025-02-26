Niyazi Yelkencioğlu'ndan derbi açıklaması!

Niyazi Yelkencioğlu: "Derbi çok stres altına alındı. İlk yarı böyle güvenlik önlemi yoktu. 3-0 öndeydik, hakemin hediyesiyle 3-1 oldu. 4 veya 5 olabilecek maçtı. Bu derbilerde ufak tefek şeyler olur ama bizim sahamızda, bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu. Daha önce bir Avrupa maçında yıllar önce böyle bir şey oldu. Bu kadar polis olduğunda insanlar bağıramıyor bile. Polis olduğu için bir şeyler atılmadı değil, zaten bizim statta bu olaylar olmuyor. Kimin, ne attığını gördük. İnsanların kafasına yanan meşale atıldı. Bu meşaleler nasıl girdi bilmiyorum."



"SPONSORLAR KONUSUNDA DAHA DİKKATLİYİZ"





"Sponsorluklar konusunda, Galatasaray'a zarar veren markalar gördük. Bu konuda daha seçici davranılacak mı?"



Niyazi Yelkencioğlu: "

Biz her zaman seçici davranıyoruz. Yarın ne çıkabileceğini bilmediğimiz olaylar var. Onları da bilemiyoruz. 5 kişilik ayrı grup kurduk. Onlar da gerekli incelemeleri yapıyor. Eskisinden daha dikkatliyiz