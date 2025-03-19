Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u rahat geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2025 16:32
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 yendi.  Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: İsmail Yıldırım, Öznur Tusun

Nilüfer Belediyespor Eker: Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas (Selin Adalı, Işıl Öz)

Sarıyer Belediyesi: İrem Çor, Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz, Buse Cilkiz, Strunjak (Deniz Emrelli, Arzum Tezcan, Berre İnce, Eylül Durgun)

Setler: 25-18, 25-16, 25-14

Süre: 86 dakika (27, 30, 29)

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery