Nilüfer Belediyespor, sahasında hata yapmadı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. hafta erteleme maçında Nilüfer Belediyespor sahasında Spor Toto'yu 31-22 mağlup etti.



Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto arasında 15 Şubat 2025 tarihinde Üçevler Spor Salonu'nda oynanan ve ilk yarısı 16-8 Nilüfer Belediyespor üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin devre arasında Spor Toto takımı başantrenörü ve eski milli takım antrenörü Serdar Seymen yaşamını yitirmiş ve maç yarıda kalmıştı.



Türkiye Hentbol Federasyonu kararıyla aynı oyuncular, hakem ve gözlemciyle oynanan mücadeleyi Nilüfer Belediyespor 31-22 kazandı.



