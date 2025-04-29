Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda zafere ulaşarak kupayı müzesine götürmek istiyor.
Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final müsabakaları, İzmir'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Ligin güçlü ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, yarın Köyceğiz Belediyespor ile Serdar Yereli Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Bursa temsilcisi, final müsabakasına kadar kayıpsız gidip kupayı kazanmak istiyor.
- "Başarımızı taçlandırıp final oynarız"
Takımın başantrenörü İlknur Kurtuluş, AA muhabirine, iyi bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.
Sadece Beşiktaş yenilgisi aldıklarını ve iyi bir ekip kurduklarını belirten Kurtuluş, "Gençlerle çalışıyoruz. Abiler, abiliklerini yapıyor. Küçükler de küçüklüklerini biliyor. Sezona güzel başladık. İnşallah güzel bitireceğiz." dedi.
Kurtuluş, takımın tecrübeli oyuncularının önderliğinde birlik beraberliği sağladıklarını ve sezon boyunca sıkıntı yaşamadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:
"Köyceğiz ve arkasından Beykoz maçlarını oynayacağız. Muhtemelen finale kadar gidersek rakibimiz Beşiktaş olacak. Köyceğiz maçıyla başlamamız bizim için biraz daha avantaj tabii ki. Başarımızı taçlandırıp final oynarız diye düşünüyorum. Şanslı bir kura çektik. Tabii ilk önce adım adım kazanmamız gerekiyor. İlk gün yenilip dönmek de var baktığımızda. Beykoz'u da geçtiğimiz takdirde zaten final oynayacağız."
- "Hedefimiz final oynamak ve kupayı Bursa'ya getirmek"
Takımın kaptanı Ramazan Mutlu, şu ana kadar hedeflerinin üstünde bir başarı ortaya koyduklarını dile getirdi.
Başarının temelinin takımda aile yapısı kurulması olduğuna dikkati çeken Ramazan, dışarıdan yapılan takviyelerin de bu kulübün sistemine, misyonuna uygun olarak seçildiğini ifade etti.
Ramazan Mutlu, takımın iyi geçen sezonla beraber hedeflere yöneldiğinin altını çizerek, "Hedefimiz final oynamak ve kupayı Bursa'ya getirmek. Bunun için çalışmamız şu an devam ediyor. Şanslı bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Zaten ligde daha önce kazandığımız maçlar bunlar. Tabii oradaki çok farklı bir atmosfer olacak. O yüzden her şeye gebe bir organizasyon. Kendimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Takımın idari menajeri Metin Güner de hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
Kendilerini tam anlamıyla hazır hissettiklerini dile getiren Güner, "Final maçında oynayacağız gibi görünüyor. Takımımıza da güveniyoruz. Final maçında da elimizden geleni en iyi şekilde yapıp kupayı Bursa'ya getirmek istiyoruz. Böyle bir şans var önümüzde. Bu şansı bir takım yarattı." diye konuştu.
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak
Nilüfer Belediyespor, kupayı Bursa'ya getirmek için sahaya çıkıyor.
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda zafere ulaşarak kupayı müzesine götürmek istiyor.
- 15:22 Altay'ın borçları başına bela oldu
- 15:18 Altınordu'da Sami Satılmış geri döndü!
- 15:18 Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak
- 15:11 İşitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen'in gözü zirvede
- 14:56 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 3. etabın startı verildi
- 14:52 Deniz Uyanık'ın hayali Şampiyonlar Ligi kupası
- 14:52 Del Grosso'dan bisiklet turu ikinci etabında Türkiye'de ilk profesyonel zafer!
- 14:46 Guidetti: "Türkler'e bir kupa daha kazandırmak istiyorum"
- 14:41 TUR 2025'in Kraliçe Etabı bisikletle Muğla'yı dünyaya tanıtacak
- 14:35 Milli halterci Harun Algül'ün hedefi olimpiyatlar!
- 14:30 Anadolu Efes, Avrupa'da 873. randevusuna çıkacak!
- 14:15 Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nda hedef İtalya'da altın!
- 14:12 Türkiye Curling Federasyonun hedefi 2026 Kış Olimpiyat Oyunları
- 14:09 "NBA yöneticileri artık Morant'i en iyi 10 oyuncu arasında görmüyor" iddiası
- 14:08 Göztepe'nin "haylaz" taraftarı, takımını ilk kez tribünden destekledi
- 14:05 NBA: "Hakemler, Luka'ya yapılan faulü kaçırdı"
- 14:04 Göztepe galibiyeti 4 golle hatırladı
- 14:04 Rıza Çalımbay: "Galatasaray'dan puan almamız şart!"
- 14:03 Monaco, Nikola Mirotic için teklif yapmaya hazırlanıyor
- 13:59 Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov durdurulamıyor
- 13:56 3. Lig play-off 1. tur maçları başlıyor
- 13:38 Morant: "OKC'yi çözmüştüm..."
- 13:37 Green, Yılın Savunmacısı ödülünü kaçırması üzerine konuştu
- 13:36 Curry, 2024-25 Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı ödülünü kazandı
- 13:35 Lillard'ın aşil tendonunun koptuğu doğrulandı
- 13:29 Adebayo, Heat'in süpürülmesinin ardından: "Bu yaz çok fazla değişiklik olacak"
- 13:29 Sergen Yalçın, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini değerlendirdi!
- 13:08 Fenerbahçe'ye 1. Lig'den sürpriz transfer!
- 12:52 Fenerbahçe'ye Milan Skriniar engeli!
- 12:44 Galatasaray, filede seriyi uzatmak için sahada!
- 12:39 Benfica'nın Gedson Fernandes inadı!
- 12:33 Jose Mourinho'dan Talisca planı!
- 12:18 Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı!
- 12:15 Morata'dan Galatasaray yönetimine mesaj
- 12:14 Fenerbahçe'de 22 milyon euroluk operasyon
- 12:09 Galatasaray'ın biyonik adamı Victor Osimhen
- 12:00 Galatasaray'da yeni joker Roland Sallai
- 11:51 Solskjaer'den derbi öncesi açıklamalar!
- 11:37 Jakirovic'e altın ve nazar boncuğu
- 11:33 Yeni kaleciye Muslera karar verecek!
- 11:27 Fenerbahçe'ye derbi öncesi Amrabat müjdesi!
- 11:15 Kaan Ayhan formayı alacak
- 10:57 Osimhen 120 yıllık rekorun peşinde
- 10:53 Beşiktaş forvet için rotayı Hollanda'ya çevirdi!
- 10:44 Trabzonspor'dan 10 numaraya tecrübe takviyesi!
- 10:44 Fred için ayrılık iddiası: Internacıonal devreye girdi!
- 10:37 Immobile için kritik derbi kararı
- 10:33 Fenerbahçe'de transferler üçlü sisteme göre yapılacak!
- 10:21 Okan Buruk, Fatih Terim rekorunun peşinde!
- 10:13 Stattaki usulsüzlük için Hasan Arat'a soruşturma!
- 10:07 Fenerbahçe'den Anguissa operasyonu!
- 10:02 Galatasaray'dan Tahkim'e 'yabancı' başvurusu!
- 10:02 Alperen'in playoff kariyeri rekoru, Warriors'a karşı yetmedi
- 09:58 Akrobatik gollerin adamı: Victor Osimhen
- 09:40 Beşiktaş'ta Patrik Schick ısrarı!
- 09:39 Napoli, Osimhen için Suudi ekibiyle anlaşmaya vardı!
- 09:29 Solskjaer'in Fenerbahçe derbisindeki kader üçlüsü!
- 09:29 19 Mayıs'ta 3 bayram hayali
- 09:22 Arsenal - Paris: Muhtemel 11'ler
- 09:21 Fenerbahçe, Jonathan David için dünya devleriyle yarışta!
Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı!
Carlo Ancelotti, Brezilya'nın başına geçiyor!
Jamie Vardy, Premier Lig'de kalmak istiyor!
Khvicha Kvaratskhelia'dan transfer itirafı!
Scott McTominay'dan Napoli'de kariyer rekoru!
Liverpool, lig bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu!
Bundesliga, 4 sezon boyunca Saran Media'da
Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası özür!
Napoli, zirveyi ele geçirdi!
Atalanta, 1 puanı zor kurtardı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Napoli, Osimhen için Suudi ekibiyle anlaşmaya vardı!
-
2
Fenerbahçe'den Anguissa operasyonu!
-
3
Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı!
-
4
Galatasaray'a İsviçre'den sürpriz orta saha!
-
5
Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı!
-
6
Galatasaray'dan Tahkim'e 'yabancı' başvurusu!
-
7
Galatasaray'a Leroy Sane'den kötü haber!
-
8
Fomget ve Fenerbahçe'den canlı yayında arka arkaya açıklamalar!
-
9
Manchester City'de Ederson devri bitiyor!
-
10
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar engeli!