Nikola Jokic, Markieff Morris'i yere serdi!

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, dün gece Miami Heat forveti Markieff Morris ile arasında geçen tatsız anlarla ilgili duygularını dile getirdi.



Nuggets'ın Heat'e karşı 113-96'lık galibiyete ulaştığı dün geceki karşılaşmanın son dakikalarında Morris, pas girişimindeki Jokic'e dirsek atınca olanlar oldu.



Bu hareket sonrası oldukça sinirlenen Jokic, Morris'e sert bir müdahaleyle karşılık vererek veteran oyuncuyu yere serdi. İki oyuncunun da oyundan atıldığı maçta ayrıca Heat yıldızı Jimmy Butler, Sırp süperstara "arkaya gel" şeklinde laflar attığı için teknik faul aldı:







Galibiyetin ardından medyaya konuşan Jokic, Morris'in attığı dirseğin "pis bir hareket" olduğunu belirterek "biraz çizgiyi aşmış" olduğunu söyledi:



"Bence ucuz ve pis bir hareketti. Ben ve Bam (Adebayo) bütün gece kapışıyorduk. O aramızdaki güzel bir mücadeleydi mesela. Rakibinizle karşılıklı bir şekilde çizgiyi aşmadan da kapışabiliyorsunuz. Ama (Morris'in) o hareket biraz aşırıydı. Karşılık vermemin sebebi oydu."



Jokic, Morris'e arkadan attığı omuzun da "kötü bir hareket" olduğunu kabul ederek, kendisini çok kötü hissettiğini açıkladı:



"Gerçekten kötü hissettim. Kafası geriye gitmiş. Bu bir reaksiyondu ama yine de kötü bir hareketti."



Jokic, Denver'a 25 sayı, 15 ribaund ve 10 asistlik triple-double performansıyla liderlik etmişti.



