Niko Kovac'ın Beşiktaş rahatsızlığı

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında bulunan Niko Kovac, kulübün kendisini bekletmesinden rahatsızlık duymaya başladı

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Niko Kovac'ın Beşiktaş rahatsızlığı
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10 Ocak 2025 09:13
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta çarpıcı gelişmeler üst üste geliyor.

Roger Schmidt ismini liste başı yapan ve şartları zorlayan Beşiktaş, bir yandan da Vincenzo Montella için TFF ile görüşmelerini sürdürüyor.

KOVAC, RAHATSIZLIK DUYUYOR

Öte yandan Niko Kovac'ı da listesinde bulunduran Beşiktaş yönetimine Kovac'tan kötü bir haber geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bundesliga ekiplerinden de teklifler alan Niko Kovac, Beşiktaş'ın kendisini geri plana atmasından ve bekletmesinden dolayı rahatsızlık duymaya başladı.

Beşiktaş'tan kısa süre içinde bir yanıt isteyen Kovac, olumlu yanıt alamaması halinde siyah-beyazlı ekibe kapısını tamamen kapatacak.



 
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