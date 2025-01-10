Niko Kovac'ın Beşiktaş rahatsızlığı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta çarpıcı gelişmeler üst üste geliyor.
Roger Schmidt ismini liste başı yapan ve şartları zorlayan Beşiktaş, bir yandan da Vincenzo Montella için TFF ile görüşmelerini sürdürüyor.
KOVAC, RAHATSIZLIK DUYUYOR
Öte yandan Niko Kovac'ı da listesinde bulunduran Beşiktaş yönetimine Kovac'tan kötü bir haber geldi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bundesliga ekiplerinden de teklifler alan Niko Kovac, Beşiktaş'ın kendisini geri plana atmasından ve bekletmesinden dolayı rahatsızlık duymaya başladı.
Beşiktaş'tan kısa süre içinde bir yanıt isteyen Kovac, olumlu yanıt alamaması halinde siyah-beyazlı ekibe kapısını tamamen kapatacak.
Roger Schmidt ismini liste başı yapan ve şartları zorlayan Beşiktaş, bir yandan da Vincenzo Montella için TFF ile görüşmelerini sürdürüyor.
KOVAC, RAHATSIZLIK DUYUYOR
Öte yandan Niko Kovac'ı da listesinde bulunduran Beşiktaş yönetimine Kovac'tan kötü bir haber geldi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bundesliga ekiplerinden de teklifler alan Niko Kovac, Beşiktaş'ın kendisini geri plana atmasından ve bekletmesinden dolayı rahatsızlık duymaya başladı.
Beşiktaş'tan kısa süre içinde bir yanıt isteyen Kovac, olumlu yanıt alamaması halinde siyah-beyazlı ekibe kapısını tamamen kapatacak.