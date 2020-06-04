Nihat Özdemir'in 'şike' sözleri tepki topladı

"FENERBAHÇE CEKETİNİ DIŞARI ASTIM"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in katıldığı Ekonomist Dergisi'nin Instagram canlı yayınındaki "şike" sözleri Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine neden oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, "NihatÖzdemirİhraçEdilsin" şeklinde bir etiket başlatarak kulüp üyeliğinin iptal edilmesini talep etti.Özdemir, Fenerbahçe'nin hukuki mücadelesini devam ettirdiği sezon için, "Birçok ülkede böyle olaylar oldu, İtalya, İngiltere, Fransa'da olduAmatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz." ifadelerini kullandı.Başkanlık görevinde tarafsız olduğunu da kaydeden başkan, "17 yıl Fenerbahçe yönetim kurulunda çalıştım, 10 yılın fazlasında başkanvekilliği yaptım.Karar alırken son derece objektif olmaya ve paylaşımcılığı sağlamak için mücadele ediyorum" dedi.