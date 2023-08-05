Zalgiris rövanşında kasığındaki ağrılar nedeniyle oynamayan Nicolo Zaniolo'nun son durumu belli oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan yıldız, salı günkü Olimpija Ljubljana karşılaşmasına yetişecek.
Takımla çalışmalara başlayan Lucas Torreira da kadroda olacak.
Bu arada Galatasaray, UEFA listesinde Batuhan Şen, Emre Kılınç ve Yusuf Demir'in yerlerine Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'yi ekledi.
Morutan listeye alınmazken TFF'de lisansı dün çıktığı için kadroya yazılamayan Kerem Demirbay ise ilk Olimpija mücadelesinden 1 gün önce listeye eklenecek.
Öte yandan maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği açıklandı.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı. Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.
Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
24 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda... Yıldız ismin güncel piyasa değeri 27 milyon euro...
Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan yıldız, salı günkü Olimpija Ljubljana karşılaşmasına yetişecek.
Takımla çalışmalara başlayan Lucas Torreira da kadroda olacak.
Bu arada Galatasaray, UEFA listesinde Batuhan Şen, Emre Kılınç ve Yusuf Demir'in yerlerine Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'yi ekledi.
Morutan listeye alınmazken TFF'de lisansı dün çıktığı için kadroya yazılamayan Kerem Demirbay ise ilk Olimpija mücadelesinden 1 gün önce listeye eklenecek.
Öte yandan maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği açıklandı.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı. Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.
Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
24 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda... Yıldız ismin güncel piyasa değeri 27 milyon euro...