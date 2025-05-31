İtalya Serie A ekiplerinden Como'da forma giyen Arjantinli on numara Nico Paz, Real Madrid'e bu yaz transfer döneminde geri döneceği yönündeki haberler hakkında açıklamalarda bulundu.



"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"



İddialara yönelik konuşan 20 yaşındaki on numara, "Real Madrid mi? Şu anda sakinim, milli takımı ve tatili düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz. Olması gereken neyse, olur." ifadelerini kullandı.



GERİ ALMA OPSİYONU BULUNUYOR



Daha önce çıkan haberlerde, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Nico Paz'ı gelecek sezon kadroda görmek istediği aktarılmıştı. Bu doğrultuda kulübün, oyuncunun 8 milyon euroluk geri satın alma maddesini devreye sokmak istediği öne sürüldü.



BU SEZON NE YAPTI?



İtalya'da 35 maçta forma giyen Arjantinli 10 numara, 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.