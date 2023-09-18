Nice, Sirigu'yu kadrosuna kattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, son olarak Fiorentina forması giyen serbest statü konumunda olan 36 yaşındaki Salvatore Sirigu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransız ekibi, İtalyan kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, ''Sirigu'yu kadromuza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Büyük ailemize hoş geldin'' ifadeleri kullanıldı.
KARİYERİ
Tecrübeli kaleci Sirigu kariyerinde sırasıyla; Venezia, Palermo, Cremonese, Ancona, PSG, Sevilla, Osasuna, Torino, Genoa, Napoli ve Fiorentina formalarını giydi. Tam 522 karşılaşmada kaleyi koruyan İtalyan eldiven, 168 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
Fransız ekibi, İtalyan kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, ''Sirigu'yu kadromuza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Büyük ailemize hoş geldin'' ifadeleri kullanıldı.
KARİYERİ
Tecrübeli kaleci Sirigu kariyerinde sırasıyla; Venezia, Palermo, Cremonese, Ancona, PSG, Sevilla, Osasuna, Torino, Genoa, Napoli ve Fiorentina formalarını giydi. Tam 522 karşılaşmada kaleyi koruyan İtalyan eldiven, 168 karşılaşmada kalesini gole kapattı.