Nice, Sirigu'yu kadrosuna kattı

Nice, 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nice, Sirigu'yu kadrosuna kattı
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18 Eylül 2023 18:36
Son güncelleme 18 Eylül 2023 18:37
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, son olarak Fiorentina forması giyen serbest statü konumunda olan 36 yaşındaki Salvatore Sirigu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. 

Fransız ekibi, İtalyan kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, ''Sirigu'yu kadromuza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Büyük ailemize hoş geldin'' ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ

Tecrübeli kaleci Sirigu kariyerinde sırasıyla; Venezia, Palermo, Cremonese, Ancona, PSG, Sevilla, Osasuna, Torino, Genoa, Napoli ve Fiorentina formalarını giydi. Tam 522 karşılaşmada kaleyi koruyan İtalyan eldiven, 168 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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