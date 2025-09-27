Nice, sezona kabus gibi başladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Nice, zorlu bir dönemden geçiyor.



Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne Benfica karşısında veda ettikten sonra Ligue 1'e de kötü bir başlangıç yaptı. Ligde 5 maç sonunda 2 galibiyet ve 3 yenilgi alan Nice, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında ise evinde Roma'ya 2-1 mağlup oldu.



Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe maçı öncesinde Ligue 1'in 6. haftasında Paris FC ile kozlarını paylaşacak.



