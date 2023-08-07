Neymar'dan ayrılık isteği!

PSG forması giyen Neymar, takımdan ayrılmak istiyor. Brezilyalı yıldızın amacı eski takımı Barcelona'ya geri dönmek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Neymar'dan ayrılık isteği!
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07 Ağustos 2023 19:22
Son güncelleme 07 Ağustos 2023 19:23
Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile yaşanan krizin ardından bu kez de Neymar ile karşı karşıya geldi.

PSG'DEN AYRILMAK İSTİYOR

L'Equipe'te yer alan habere göre, Brezilyalı yıldızın bu yaz takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Neymar'ın kulüpten ayrılma kararını PSG'nin yönetimine de ilettiği aktarıldı.

31 yaşındaki futbolcunun, bu yaz transfer döneminde eski takımı Barcelona'ya geri dönmek amacında olduğu ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

Öte yandan Neymar'ın yüksek maaş talebinin Avrupa ekipleri tarafından karşılanmasının zor olduğu iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun bu nedenle Suudi Arabistan'a gidebileceği öne sürüldü.

PSG PERFORMANSI

PSG, Neymar'ı 2017 yılında Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinde 173 maçta sahaya çıkan Neymar, 118 gol attı ve 77 asist yaptı.

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