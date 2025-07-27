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Newcastle United'ta Isak krizi

Liverpool ve Al-Hilal'in ilgilendiği Alexander Isak ile ilgili Eddie Howe çarpıcı açıklamalarda bulundu.

calendar 27 Temmuz 2025 17:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Newcastle United'ta Isak krizi
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Adı Liverpool ve Al-Hilal ile anılan Alexander Isak ile ilgili Newcastle United'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.

Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe, kendisine sorulan Isak'ın önümüzdeki hafta kampa katılması ile ilgili soruya, "Hayır, kampa katılmasının hiç ihtimal yok." yanıtını verdi.

Eddie Howe'nin açıklamaları kafa karıştırdı.


Howe geçtiğimiz günlerde hazırlık kampında Celtic'e mağlup olmalarından sonra şu açıklamayı yapmıştı:

"Glasgow'a bizimle geldi ama onun için en doğru olanın evine dönmesi olduğuna karar verdim. Tribünde oturmak ona haksızlık olurdu. Ama yaz sonunda hala Newcastle oyuncusu olacağına eminim. Futbolcuların kariyerlerine ve bu kariyerin kısa oluşuna saygı duyuyorum. Alex çok iyi çalışıyor, profesyonelce yaklaşıyor. Hakkında çok fazla spekülasyon olması normal. Ama onunla ilgili içim rahat,"

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