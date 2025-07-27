Newcastle United'ta Isak krizi

Adı Liverpool ve Al-Hilal ile anılan Alexander Isak ile ilgili Newcastle United'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe, kendisine sorulan Isak'ın önümüzdeki hafta kampa katılması ile ilgili soruya,yanıtını verdi.Eddie Howe'nin açıklamaları kafa karıştırdı.Howe geçtiğimiz günlerde hazırlık kampında Celtic'e mağlup olmalarından sonra şu açıklamayı yapmıştı: