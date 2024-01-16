Nevzat Kaya'dan Nwakaeme açıklaması!

Trabzonspor'da eski oyuncusu Nwakaeme için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği eski yıldızı için kulübü Al Fayha, Bordo Mavililere dönüş yapmadı.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Nwakaeme'nin durumuyla ilgili konuştu.
Nevzat Kaya yaptığı açıklamada, ''Trabzonspor olarak Nwakaeme'ye talibiz. Nwakaeme'de dönmek istiyor. Kulübün menfaatlerine uyacak şekilde bonservissiz olarak kadromuza katmak düşüncesindeyiz. Al Fayha'dan oyuncunun durumuyla alakalı haber bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı. (Kaynak: Kuzey Anadolu)
Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği eski yıldızı için kulübü Al Fayha, Bordo Mavililere dönüş yapmadı.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Nwakaeme'nin durumuyla ilgili konuştu.
Nevzat Kaya yaptığı açıklamada, ''Trabzonspor olarak Nwakaeme'ye talibiz. Nwakaeme'de dönmek istiyor. Kulübün menfaatlerine uyacak şekilde bonservissiz olarak kadromuza katmak düşüncesindeyiz. Al Fayha'dan oyuncunun durumuyla alakalı haber bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı. (Kaynak: Kuzey Anadolu)