Nesibe Aydın, sahasında Bursa'yı devirdi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 84-74 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın, sahasında Bursa'yı devirdi!
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30 Ocak 2022 18:29
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Nesibe Aydın 84-74 kazandı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Nihat Çetin, Haldun Çoban

Nesibe Aydın: Thomas 11, Harika Gözde Eldaş 8, Coates 18, Nacickaite 17, Meltem Yıldızhan 11, Snytsina 11, Merve Uygül 1, Hülya Çoklar Asarcıklı 4, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Gizem Kaymaz

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 29, Merve Arı 3, Doyle 9, Gonca Karataş 4, Ferda Yıldız 3, Gizem Mürüvet Uca 8, Daci 6, Duygu Özen 7, İrem Sözen 5, İlemnur Akengin

1. Periyot: 27-22

Devre: 55-44

3. Periyot: 72-58

 

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