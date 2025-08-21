21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

NEOM SC'den Barış Alper'e rekor teklif!

NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için 30+5 milyon euroluk teklif yaptı.

calendar 21 Ağustos 2025 16:52 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 17:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
NEOM SC'den Barış Alper'e rekor teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi ekibi NEOM SC, genç futbolcu için teklifini 30+5 milyon Euro'ya çıkardı. Bununla birlikte Barış Alper'e de rekor seviyede bir sözleşme önerildi.

Sarı-kırmızılı yönetim ile oyuncu tarafı görüşmelerde bulunurken, Galatasaray'ın geri adım atmadığı ve mevcut şartlarda teklifi reddetmeyi düşündüğü kaydedildi.



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Spor kamuoyunda büyük beğeni toplayan ve birçok kulübün ilgisini üstüne çeken sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, Instagram hikayesinde paylaştığı "siyah ekran"la kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

İDMANDA YER ALMADI

Milli futbolcu hastalığı nedeniyle sarı kırmızılıların son 2 idmanında yer almadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.