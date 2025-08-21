NEOM SC'den Barış Alper'e rekor teklif!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi ekibi NEOM SC, genç futbolcu için teklifini 30+5 milyon Euro'ya çıkardı. Bununla birlikte Barış Alper'e de rekor seviyede bir sözleşme önerildi.



Sarı-kırmızılı yönetim ile oyuncu tarafı görüşmelerde bulunurken, Galatasaray'ın geri adım atmadığı ve mevcut şartlarda teklifi reddetmeyi düşündüğü kaydedildi.

Spor kamuoyunda büyük beğeni toplayan ve birçok kulübün ilgisini üstüne çeken sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı.Milli futbolcu, Instagram hikayesinde paylaştığı "siyah ekran"la kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.Milli futbolcu hastalığı nedeniyle sarı kırmızılıların son 2 idmanında yer almadı.