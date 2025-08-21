NEOM SC'den Barış Alper'e rekor teklif!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi ekibi NEOM SC, genç futbolcu için teklifini 30+5 milyon Euro'ya çıkardı. Bununla birlikte Barış Alper'e de rekor seviyede bir sözleşme önerildi.
Sarı-kırmızılı yönetim ile oyuncu tarafı görüşmelerde bulunurken, Galatasaray'ın geri adım atmadığı ve mevcut şartlarda teklifi reddetmeyi düşündüğü kaydedildi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI
Spor kamuoyunda büyük beğeni toplayan ve birçok kulübün ilgisini üstüne çeken sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı.
Milli futbolcu, Instagram hikayesinde paylaştığı "siyah ekran"la kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.
İDMANDA YER ALMADI
Milli futbolcu hastalığı nedeniyle sarı kırmızılıların son 2 idmanında yer almadı.
📲 Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı. pic.twitter.com/HvDb6buquQ
— Sporx (@sporx) August 21, 2025