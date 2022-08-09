Nelsson, Sevilla ile anlaştı!

Galatasaray'da geçen sezonun tandemi, yeni sezonda bu kez Sevilla'da partner olabilir. Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun transferinin ardından bu kez de Victor Nelsson, İspanyol ekibi ile anlaşma sağladı.



Danimarkalı savunma oyuncusu, Sevilla ile yıllık 2 milyon euro ücretten 4 yıllık el sıkıştı. 23 yaşındaki oyuncu, bu gelişmenin ardından Galatasaray ile Sevilla arasındaki pazarlıklarda anlaşma sağlanmasını beklemeye geçti.



TEKLİF 14 MİLYON EURO



Sevilla, başarılı savunma oyuncusu için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus teklifinde bulundu. Galatasaray ise Danimarkalı oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euro dışındaki teklifleri dikkate almak istemiyor.



Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Danimarkalı futbolcu için basın mensuplarına, "Nelsson ile ilgili teklifler var. Kalmasını istiyoruz. Tabii ki planlarımız hazır. Stoperde araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson da benimle görüştü. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. 'Kendi pozisyonumda önemli bir noktaya gelmek istiyorum' dedi" açıklamasında bulunmuştu.



Galatasaray, geçen sezon Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Nelsson'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı forma altında 46 maça çıkan Danimarkalı futbolcu, 1 kez fileleri havalandırdı. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da geçen sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi maçlarında Marcao ile yakaladığı uyum ve başarılı performansı ile dikkat çekti.





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