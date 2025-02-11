Nelsson için transfer gerçeği!

Valencia, ara transfer döneminde Galatasaray'dan Victor Nelsson için girişimde bulundu. İspanyol ekibinin bu girişimleri sonuçsuz kaldı ve Nelsson, Roma'nın yolunu tuttu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nelsson için transfer gerçeği!
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11 Şubat 2025 19:27
Galatasaray'dan Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson için transfer gerçeği ortaya çıktı.

GİRİŞİMLER SONUÇSUZ KALDI

Relevo'nun haberine göre, Valencia, ara transfer döneminde Nelsson ile ilgilendi ve Danimarkalı savunma oyuncusu için girişimlerde bulundu. Ancak Valencia'nın Nelsson için yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı. 26 yaşındaki futbolcu, daha sonra Galatasaray'dan Roma'ya transfer oldu.

Valencia'nın ara transfer döneminde stoper için Marsilya forması giyen Luiz Felipe için de hamle yaptığı ancak bu hamlenin de sonuçsuz kaldığı kaydedildi.

İspanyol ekibinde sakatlığı sonrası beklenenden erken sahalara dönen Mouctar Diakhaby'nin performansıyla teknik heyeti rahatlattığı belirtildi.

İKİ MAÇTA SÜRE BULDU

Galatasaray'dan Roma'ya giden Nelsson, transferinin ardından İtalyan ekibinde iki maçta süre buldu.


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