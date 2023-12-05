Necla Kıragası: 'Kazanıp ülkemizi gururlandırmak istiyoruz'

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında 6 Kasım Salı Günü (yarın) Gürcistan'ı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, "6'da 6 yapıp ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." dedi.



Kıragası, saat 18.00'de maçın oynanacağı Mersin Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, hiç gol yemeden grupta son maça gelmenin önemli olduğunu söyledi.



Karşılaşmaya disiplinli şekilde çıkacaklarını dile getiren Kıragası, "6'da 6 yapıp ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Bizim için çok kıymetli anlar bu anlar. Ülkemizdeki kadın sporunun gelişimine katkı sağlayabilmek, kadın futbolunu tanıtabilmek için bu tarz galibiyetlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



"DAHA İYİ TEMSİL EDECEĞİZ"



Maça gelen taraftarların oyuncularla gurur duyacağını belirten Kıragası, oyuncuların Türkiye'yi gururlandırmak, taraftarları da sevindirmek için sahaya çıkacağını vurguladı.



Türkiye'de kadın futbolunun durumu hakkında sorulan bir soru üzerine teknik direktör Kıragası, bu alanda yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirterek, kadın futbolundan gelecek adına umutlu olduğunu kaydetti.



Hedeflerine ulaşmak için çok çalıştıklarını vurgulayan Kıragası, "Her çıktığımız maçı kazanmak, ülkemizi gururlandırmak için buradayız. B Ligi'nde çok daha zorlu rakiplerle mücadele edeceğiz. Bu demek değildir ki aynı ivmeyi yakalayamayacağız. Daha fazla çalışıp, ülkemizi daha iyi temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU