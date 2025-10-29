Necla Güngör Kıragası: 'İnancımız tamdı'

UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Futbol Takımının teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçın ardından telefonla arayıp kendilerini tebrik ettiğini söyledi.



Kıragası, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İzmirli taraftarlarla Cumhuriyet Bayramı'ndan 1 gün önce karşılaşmayı kazanarak bayramı kutladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arayıp kutladığını aktaran Kıragası, "Tebriklerini iletti. Bu bizim için inanılmaz bir gurur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı tarafından aranmak, oyuncuların tebrik edilmesi, takımımıza olan inancını belirtmesi ve maçı izlediğini bize belirtmesi bizim için son derece gurur verici. Kendisine buradan da çok teşekkürlerimi iletiyorum, saygılarımı arz ediyorum." dedi.



Kosova'nın maçta oyun disiplininden hiç kopmadığını anlatan Kıragası, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Çok saygı duyuyoruz onlara. Umarım bundan sonra onların da yolu açık olur. İlk maçın başlangıç düdüğünden itibaren bizim 2 maçı da kazanacağımız ve gol yemeden kazanacağımızla ilgili inancımız tamdı. Oyuncularımla her zaman olduğu gibi yine çok gurur duyuyorum. Çok da keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Topa sahip olan taraf bizdik. Üçüncü bölgede set oyunu oynamaya çalıştık. Şimdi üzerinde duracağımız son paslar ve final pasları olacak. Bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum."



