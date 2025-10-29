28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Necla Güngör Kıragası: "İnancımız tamdı"

A Milli Kadın Futbol Takımının teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Kosova galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 29 Ekim 2025 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Necla Güngör Kıragası: 'İnancımız tamdı'
UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Futbol Takımının teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçın ardından telefonla arayıp kendilerini tebrik ettiğini söyledi.

Kıragası, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İzmirli taraftarlarla Cumhuriyet Bayramı'ndan 1 gün önce karşılaşmayı kazanarak bayramı kutladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arayıp kutladığını aktaran Kıragası, "Tebriklerini iletti. Bu bizim için inanılmaz bir gurur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı tarafından aranmak, oyuncuların tebrik edilmesi, takımımıza olan inancını belirtmesi ve maçı izlediğini bize belirtmesi bizim için son derece gurur verici. Kendisine buradan da çok teşekkürlerimi iletiyorum, saygılarımı arz ediyorum." dedi.

Kosova'nın maçta oyun disiplininden hiç kopmadığını anlatan Kıragası, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok saygı duyuyoruz onlara. Umarım bundan sonra onların da yolu açık olur. İlk maçın başlangıç düdüğünden itibaren bizim 2 maçı da kazanacağımız ve gol yemeden kazanacağımızla ilgili inancımız tamdı. Oyuncularımla her zaman olduğu gibi yine çok gurur duyuyorum. Çok da keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Topa sahip olan taraf bizdik. Üçüncü bölgede set oyunu oynamaya çalıştık. Şimdi üzerinde duracağımız son paslar ve final pasları olacak. Bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
