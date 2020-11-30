Necip Uysal, Koray Avcı gibi sevindi

Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi aynı skorla ve yine 10 kişi mağlup etti🔥🔥🔥



17 Nisan 2005 Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

29 Kasım 2020 Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş pic.twitter.com/8q6Cruy0RT



— Sporx (@sporx) November 29, 2020

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmandaki son galibiyetinde olduğu gibi, 4-3 mağlup etti.Karşılaşmada Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip Uysal, 15 yıl önce 4-3 kazandıkları maçta Koray Avcı'nın attığı golün ardından yaptığı gol sevincini taklit etti.Beşiktaş'ın kaptanı Necip, golden sonra tribünlere doğru kayarak bir sevinç gerçekleştirdi ve ardından da armayı öperek poz verdi.