Necip Uysal, Koray Avcı gibi sevindi

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmandaki son galibiyetinde olduğu gibi, 4-3 mağlup etti.
Karşılaşmada Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip Uysal, 15 yıl önce 4-3 kazandıkları maçta Koray Avcı'nın attığı golün ardından yaptığı gol sevincini taklit etti.
Beşiktaş'ın kaptanı Necip, golden sonra tribünlere doğru kayarak bir sevinç gerçekleştirdi ve ardından da armayı öperek poz verdi.
Karşılaşmada Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip Uysal, 15 yıl önce 4-3 kazandıkları maçta Koray Avcı'nın attığı golün ardından yaptığı gol sevincini taklit etti.
Beşiktaş'ın kaptanı Necip, golden sonra tribünlere doğru kayarak bir sevinç gerçekleştirdi ve ardından da armayı öperek poz verdi.
Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi aynı skorla ve yine 10 kişi mağlup etti🔥🔥🔥
17 Nisan 2005 Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
29 Kasım 2020 Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş pic.twitter.com/8q6Cruy0RT
— Sporx (@sporx) November 29, 2020