Necip Uysal: 'Herkes 'penaltı' diyor'

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı.
Necip Uysal yaptığı açıklamada, "Kazanmak istiyorduk. Maça kötü bir golle başladık. Pozisyonlar bulduk ama son vuruşlarda eksik kaldık. Galatasaray'a çok pozisyon vermedik." dedi.
Hakem kararlarıyla ilgili ise Necip, "Her maçta penaltı pozisyonları oluyor bize karşı... Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı, zaten herkes öyle söylüyor. Bunlara dikkat ederlerse seviniriz. Üzgünüz, önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.
Necip Uysal yaptığı açıklamada, "Kazanmak istiyorduk. Maça kötü bir golle başladık. Pozisyonlar bulduk ama son vuruşlarda eksik kaldık. Galatasaray'a çok pozisyon vermedik." dedi.
Hakem kararlarıyla ilgili ise Necip, "Her maçta penaltı pozisyonları oluyor bize karşı... Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı, zaten herkes öyle söylüyor. Bunlara dikkat ederlerse seviniriz. Üzgünüz, önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.
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