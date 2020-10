NBA'in, 2020-21 sezonu başlangıcı için hedefi: 22 Aralık

NBA'in, yönetim kurulu toplantısında takım temsilcilerine, 2020-21 sezonuna 72 maçlık bir takvimle, 22 Aralık tarihinde başlamayı umduğunu belirttiği bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst ve Zach Lowe, yöneticilerin ayrıca tüm NBA takımlarının şehirlerinde taraftarların maçlara katılmasını engelleyen sağlık kısıtlamaları kaldırılmadan sezona başlama olasılığını tartıştıklarını da belirtti.



Bu tür kararlar, NBA başkanı Adam Silver'ın Eylül ayında yaptığı yorumların aksine farklı bir yerde duruyor. Silver, "arenalarda, taraftarların önünde" 82 maçlık tam bir sezon oynamanın, ligin esas hedefi olduğunu söylemişti.



Bu haftanın başlarında Martin Luther King Jr. Günü hafta sonunun (18 Ocak) 2020-21 sezonu için hedef başlangıç tarihi olarak ortaya çıktığı bildirilmişti. Ancak Cuma günkü toplantıda bazılarının sezonu Noel Günü kadar erken başlatma olasılığını bir kez daha ortaya çıkardığı bildirildi.



Kurulun ayrıca, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, ligin gelecek sezon her bir konferansın sekizinci playoff sıralamasını belirlemek için, Orlando'da kullanılan play-in turnuvası sistemini birleştirme arzusunu tartıştığı da belirtildi.



SEYAHAT İLE İLGİLİ DE TARTIŞMALAR OLDU



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, başka bir konuşma konusu da, seyahati en aza indirmek için tek bir yolculuk sırasında belirli bir pazarda birden fazla maç oynayan ekiplerle ilgiliydi. Örneğin, bir takımın Los Angeles'a tek bir yolculuk sırasında Lakers ve Clippers'a karşı planlanan tüm deplasman maçlarını oynayabilmesi gibi.



Charania'ya göre, 22 Aralık'taki başlangıç tarihi, muhtemel olarak 2020-21 NBA sezonunun, oyuncuların Tokyo'daki Yaz Olimpiyatları'na katılmalarına izin verecek şekilde sonuçlanmasını sağlayabilir. Başlangıçta bu yaz için planlanan oyunların, şimdi 23 Temmuz 2021'de başlaması planlanıyor.



Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill'in Çarşamba günü bildirdiğine göre, bu zaman çizelgesi, aynı zamanda NBA'in 2021-22 sezonuna Ekim ayında başlama amacına da uyum sağlıyor.



PEK GERÇEKÇİ BULMAYAN TAKIMLAR VAR



Windhorst ve Lowe'a göre, birden fazla takım, Aralık ayı sonundaki bir başlangıcın gerçekçi olmadığına inanıyor. Ancak New York Times'tan Marc Stein'a göre bu düşünce, lig yöneticileri arasında bir miktar ivme kazanmış durumda.



NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası, KOVID-19 salgınının geniş çaplı finansal etkisinin bir sonucu olarak mevcut toplu pazarlık sözleşmelerinde yapılacak her türlü değişikliği, bir sezon takvimi belirlenmeden önce kabul etmek durumundalar. En acil durum, ölü sezon hareketinin ön koşulu olan 2020-21 maaş üst sınırının belirlenmesi olarak görülüyor.



Windhorst ve Lowe'a göre, NBA ve NBPA arasındaki görüşmeler şimdiye kadar verimli olarak nitelendirildi.



Her iki tarafın 30 Ekim'e kadar, diğer tarafa mevcut CBA'dan vazgeçme niyetini 45 gün öncesinden bildirmesi gerekse de, NBA ve NBPA şimdiye kadar birçok kez bu süreyi ertelemeyi kabul etmişlerdi.