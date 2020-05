NBA'de sezonun devamıyla ilgili alınan son karar nedir?

NBA başkanı Adam Silver, geçtiğimiz gün ligin yönetim kurulu ve takım sahipleri ile bir toplantı yaptı ve ligin yakın geleceğinde nasıl bir karar alınacağı konuşuldu.



NBA'in, önümüzdeki Perşembe ligin yönetim kurulu ile bir oylama yapmayı planladığı ve takım sahiplerinin, Silver'ın Orlando'da sezonu yeniden başlatma biçimine ilişkin tavsiyesini onaylamalarının beklendiği açıklandı.



Ligin geri dönüş için hedef olarak 31 Temmuz tarihini belirlediği söylendi.



NBA, sezona geri dönüş için dört adet plan inceliyor:



- 16 takım: Doğrudan playofflara

- 20 takım: Grup maçları

- 22 takım: Sıralamaları belirlemek için maçlar, son sıralardaki takımların yerlerini belirlemek için turnuva.

- 30 takım: 72 maçlık normal sezon, turnuva ile.



22 TAKIMLI PLANA DESTEK BÜYÜK



Birçok yönetim kurulu üyesinin, Temmuz ayında Disney'nin ESPN Wide World of Sports Kompleksi'ne 22 takım getirme planına yönelik artan bir destek olduğu söyleniyor.



Tercih edilmesi beklenen formatın, normal sezonu ve Doğu ve Batı Konferanslarında playoff için yarışacak takımlar için bir turnuva olması bekleniyor.



NBA, sezona geri dönüş planını onaylamak için takım sahiplerinin dörtte üçünün oy çoğunluğuna ihtiyaç duyuyor ve sahiplerin ezici çoğunluğunun, her iki yönetim kurulu görüşmesinde de bu formatı tercih ettikleri iddia ediliyor.



30 TAKIMIN DA OYNAMASI DÜŞÜNÜLMÜYOR



NBA henüz herhangi bir yeniden başlama planını onaylamamış olsa da, geçtiğimiz günkü toplantıda, 30 takımın da geri getirilmesi düşüncesinin artık ihtimallerden biri olmadığı düşünülüyor.



22 takımlı plan, şu anda iki konferanstaki son playoff sıralamalarını belirleyecek altı maçı oynayacak takımları içerecek. New Orleans, Phoenix, Portland, Sacramento ve San Antonio bu kurallara göre Orlando'ya gidecek ve Washington ekibi, Doğu Konferansı'ndaki sekizinci sıralama için altı maçta yer alacak olan, Doğu'dan tek takım olacak.



20 ekipli teklif henüz değerlendirme aşamasında ve bu format New Orleans, Portland, San Antonio ve Sacramento'yu içeriyor.



Tartışmalar, birkaç normal sezon maçı ve playoff katılımcılarını belirlemek için bir turnuva düzenlenmesi de dahil olmak üzere, bu formatlara odaklanmış durumda.



ÇOĞUNLUK, DOĞRUDAN PLAYOFFLARI İSTİYOR!



30 NBA genel menajerinden 16'sının, sezonun doğrudan playofflarla devam etmesini istedikleri üzerine oy verdikleri ve takım sıralamalarının, sezonun Mart ayında askıya alındığı an mevcut olan sıralamalara dayanacağı açıklanmıştı.



Potansiyel bir "playoff-plus" senaryosuna kaç takımın katılması gerektiği sorulduğunda, 15 GM'in, 20 takımın da katılması için oy kullandığı belirtildi.



JORDAN, DEVAM NİYETİNDE DEĞİL



Chicago Bulls efsanesi ve Charlotte Hornets'in şu anki sahibi Michael Jordan'ın, koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen üç aylık aradan sonra, 30 takımın da 2019-20 sezonunun yeniden başlamasıyla oynamaya devam etmesi ihtimaline muhalefetini dile getirdiği bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre, 57 yaşındaki Jordan, 12 Mart'ta askıya alınan sezona devam etme üzerine planların tartışıldığı Yönetim Kurulu toplantısında önemli bir sese sahipti. Jordan'ın, her takımın dahil edilmesi fikrine karşı çıktığı belirtildi.



"Hornets sahibi Michael Jordan, oyuncu güvenliği çağrısını savundu ve kaynaklara göre, oyuncuların anlamsız maçlara geri dönmesini istemediği belirtildi. NBA'in öncelikle sağlık ve güvenliğe öncelik verdiği göz önüne alındığında, 30 takımlı bir geri dönüş pek mümkün gözükmüyor."



LILLARD, TURNUVA FİKRİNE AÇIK



Portland Trail Blazers süeprstarı Lillard, doğru şartlar altında tekrar oynamaya istekli olmaya devam edeceğini açıklamıştı:



"Açıkçası oyuncular olarak oynamak istiyoruz, ama belli bir amaç için oynamak istiyoruz - özellikle de ilk etapta bunun için oynayacak durumdaysak. Bir play-in turnuvasının mükemmel olacağını hissediyorum, çünkü aslında çarpıcı bir mesafedeydik ve playoff'a girmek için yeterli maçlarımız vardı. Ancak o ana kadar, doğrudan playofflara başlamaya karar verselerdi, hepimiz hayal kırıklığına uğrardık."