NBA'in genişlemeyi araştırma sürecine başlamaya "henüz tam olarak hazır olmadığı" ve bunu sezonun ilerleyen zamanlarında ele almayı planladığı bildirildi.



NBA, yakın zamanda genişleme üzerine araştırmalar yapmaya başlamayı planlıyor olsa da, lig başkanı Adam Silver, bu haftaki Yönetim Kurulu toplantısında bu konunun ciddi bir şekilde tartışılmadığını dile getirdi:



"Bu toplantıda genişleme hakkında çok fazla tartışma olmadı, ancak bunun büyük bir kısmı ilgi eksikliğinden değil, henüz hazır olmadığımızı söylememizden kaynaklanıyordu.



Bu sezon bu konuyu ele alma planlarımız halen sürse de, henüz hazır değiliz. Belli miktarda bir ilgi olduğunu düşünsem de, piyasalar hakkında belirli kararlar alma veya açıkçası genişleme yapma konusunda henüz gereken noktada olmadığımızı düşünüyorum.



Bunu daha önce de söylediğimi biliyorum, bence organizasyonlar zamanla büyümelidir. Olması gereken budur. Fakat ligde hisse senedi satışı, bunun mevcut televizyon ilişkileri için ne anlama geldiği ve benzeri konular açısından, işler biraz karmaşıklaşıyor.



İlgilenen taraflara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettik ve geri dönüş yapacağımızı bildirdik. Ve bu kesinlikle Seattle'da da geçerli."



Haziran ayında düzenlenen NBA Finalleri sırasında Silver, ligin sonbaharda genişlemeyi "ciddi" olarak değerlendirmeyi planladığını söylemişti.





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