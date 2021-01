NBA, sağlık ve güvenlik protokollerini sıkılaştırdı!

NBA ve Oyuncular Sendikası (NBPA), ligin hemen yürürlüğe sokacağı daha kısıtlayıcı sağlık ve güvenlik protokolleri getirdiğini duyurdular.



Karantinaya girmek zorunda kalan oyuncuların ani artışlıyla eşleştirilen KOVID-19 vakalarındaki artış ve beş maçın iptal edilmesi, ligin protokollerinde revizyonlara neden oldu.



Duyurulan protokoller şu şekildeydi:



Takım Ortamı Dışındaki Faaliyetler:



En azından önümüzdeki iki hafta boyunca, oyuncuların ve takım personelinin, takım tesisinde veya sahasında takımla ilgili faaliyetlere katılmak, dışarıda egzersiz yapmak dışında her zaman ikametgahlarında kalmaları (takım kendi şehrindeyken) gerekecek. Deplasmandayken, oyuncuların ve ekip personelinin otellerinden ayrılması (ekip etkinlikleri veya acil durumlar dışında) veya otelde ekip dışı misafirlerle etkileşimde bulunmaları yasak olacak.



Toplantılar:



En az önümüzdeki iki hafta boyunca, soyunma odasındaki herhangi bir maç öncesi toplantının süresi en fazla 10 dakika olacak ve tüm katılımcılar bir yüz maskesi takmak zorunda kalacak.



Deplasmanda:



Takımlar, maç sırasında koltukları benchte birbirine en yakın olan oyuncuların da takım düzleminde birbirlerine en yakın olmaları için, uçaklarda oturma planı oluşturacak.



"DİRSEK VE YUMRUK TOKUŞTURMAYLA SINIRLI..."



Maç günü:



Oyuncuların, başlangıç saatinden üç saatten fazla önce sahaya gelmeleri yasak olacak. Maç öncesi ve sonrası süreçte oyuncular, etkileşimlerini dirsek veya yumruk tokuşturmalarıyla sınırlayacak, sosyalleşmekten kaçınacak ve mümkün olduğunca 2 metrelik mesafeyi koruyacaklar.



Yüz maskeleri:



Tüm oyuncular her zaman benchte yüz maskesi takacaklar. Oyuncular, maçtan çıktıktan sonra ve benche dönmeden önce, her sandalye 2 metre aralıklı olacak şekilde, benchten en az 3.5 metre uzaklıkta yerleştirilmiş ve yüz maskelerinin takılmasının gerekmediği "soğuma sandalyelerinde" oturacaklar.



Bir oyuncu 'soğuduktan' sonra, benchte kendisine tahsis edilen koltuğuna dönecek ve maça tekrar girene kadar yüz maskesi takacak. Oyuncular her zaman soyunma odasında, güç ve kondisyon aktiviteleri sırasında veya seyahat ederken yüz maskeleri takacaklar. Antrenörler ve diğer takım personeli, maçlar sırasında her zaman yüz maskesi takacaklar.



Testler:



Profesyonel bir amaç için bir oyuncunun veya takım personelinin evinin içini düzenli olarak ziyaret eden herhangi bir kişi, haftada iki kez KOVID-19 testine girecek. Pozitif bir oyuncu vakası veya yüksek riskli personel vakası olan herhangi bir takım için NBA, günlük bakım noktasına ek olarak, oyuncuların ve takım personelinin beş gün art arda günde iki kez laboratuvar tabanlı teste tabi tutulmasını isteyebilecek.