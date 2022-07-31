12 Mart 1998 tarihinde Houston, Texas'ta dünyaya gelen Carsen Edwards, kolej kariyeri boyunca 2016-2019 yılları arasında Purdue forması giydi.

Edwards, kolejdeki ilk yılında 35 maçta forma giyerek 10.3 sayı (%34 üç sayı), 1.8 asist, 2.6 ribaund ortalamaları tutturdu. Purdue ile ikinci yılında 37 maça çıkan Edwards, 18.5 sayı (%40 üç sayı), 2.8 asist, 3.8 ribaund istatistikleri yakaladı. Başarılı guard, harika geçen sezonda takımının konferansında galibiyet rekoruna ulaşmasına yardımcı olurken, aynı zamanda konferansının en iyi beşine seçildi. Edwards, bu sezon gösterdiği performansla "Jerry West Yılın Şutör Guardı" ödülüne de layık görüldü.

2018-2019 sezonunda Purdue ile 36 maça çıkan ve 24.3 sayı (%36 üç sayı), 2.9 asist, 3.6 ribaund ortalamaları yakalayan Edwards, kendi konferansında bir kez daha en iyi beşe seçilirken, NCAA genelinde en iyi ikinci beşte de yer aldı. Carsen Edwards, birçok bireysel rekora da imza attığı 2018-19 sezonunun ardından NBA Draft'ına katılma kararı aldı.

Başarılı oyuncu, 2019 yazındaki NBA seçmelerinde Philadelphia 76ers tarafından 33. sıradan seçildi ve Boston Celtics'e takaslandı. Edwards, Boston Celtics 2019 NBA Summer League'de boy gösterdi ve 19.4 sayı, 1.4 asist, 3.8 ribaund ortalamaları tutturdu.

Edwards, profesyonel kariyerine de Boston Celtics ile başladı. 2019-20 sezonunda Boston Celtics ile NBA'de 37 maça çıkan Edwards, 3.3 sayı, 1.3 ribaund ortalamaları yakalarken, aynı zamanda G-League ekiplerinden Maine Red Claws forması da giydi. Başarılı skorer, 13 maça çıktığı Red Claws ile 22.2 sayı, 3.3 asist, 5.2 ribaund ortalamaları tutturdu.

Carsen Edwards, 2020-21 sezonunda Boston Celtics ile NBA'de 31 maçta boy gösterirken 4.0 sayı, 0.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Edwards, aynı sezonda G-League'de de Salt Lake City Stars forması giydi ve 26.7 sayı, 3.8 asist, 2.6 ribaund istatistikleri tutturdu. Edwards, bu performansıyla G-League'in en skorer ismi oldu.

Carsen Edwards, 2022 yılının Nisan ayında NBA takımlarından Detroit Pistons lie sözleşme imzaladı. Bu takımla 4 maça çıkan Edwards, 5.8 sayı, 3.5 asist, 1.5 ribaund ortalamalarına erişti.

Carsen Edwards, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nı 2017 yılında Mısır'da düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda temsil etti.

Kolej yıllarında adını çok büyük bir potansiyel olarak duyuran ve NBA'de de genç yaşına rağmen iki farklı takımla tecrübe edinen Carsen Edwards, atletizmi, çembere gidebilme etkinliği ve kendi skorunu yaratabilme özellikleriyle tanınan çok önemli bir skorer.