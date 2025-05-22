NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri belli oldu

Bu sezon kariyerinde ilk kez "yılın savunmacısı" ödülüne layık görülen Cleveland Cavalierslı Evan Mobley, oylamada en fazla tercih edilen isim oldu.



Yılın en iyi savunma 5'lerine giren basketbolcular şöyle:



- En iyi 5



Dyson Daniels (Atlanta Hawks)



Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder)



Draymond Green (Golden State Warriors)



Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)



Amen Thompson (Houston Rockets)



- En iyi ikinci 5



Toumani Camara (Portland Trail Blazers)



Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)



Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies)



Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)



Ivica Zubac (Los Angeles Clippers)



