NBA başkanı Adam Silver, Yönetim Kurulu toplantısında lig genişlemesiyle ilgili planları ele aldı. Sports Business Journal'ın haberine göre Silver, yakın gelecekte lige yeni takım eklenmesinin gündemde olmadığını belirtti.Silver, ABD içindeki büyüme planları ile NBA Avrupa projesinin birbirinden bağımsız iki çalışma alanı olduğunu vurguladı.diyen Silver, her iki projenin de ayrı öncelikler çerçevesinde ilerlediğini ifade etti.Konuya yakın kaynaklara göre, ABD merkezli yeni takımların lige eklenmesigerçekleşebilir. Silver, lig yönetiminin genişleme sürecinin ekonomik modelleri üzerine detaylı analizler yaptığını ve potansiyel pazarları her zamankinden daha derinlemesine incelediğini söyledi. Ancak henüz belirli bir şehir veya zaman çizelgesi açıklanmadı.NBA Avrupa projesi ise küresel büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor. Silver, Avrupa'daki paydaşlar ve yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü ve NBA markasını tamamlayıcı bir lig oluşturma seçeneklerinin değerlendirildiğini kaydetti.Ligde genişleme tartışmaları, iç pazardaki güçlü izlenme oranlarına rağmen temkinli finansal öngörüler eşliğinde yürütülüyor. Analistler, artan franchise değerlemeleri ve stratejik pazar planlamasının, yeni takımların hemen eklenmesini zorlaştırdığını belirtiyor.Silver, uzun süredir Las Vegas, Seattle ve Louisville gibi şehirlerin olası adaylar arasında gösterilmesine rağmen sürecin dikkatli ve yavaş bir şekilde ilerleyeceğini vurguladı:diyerek ligin temkinli yaklaşımını yeniden altını çizdi.