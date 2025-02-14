NBA, Curry ve Ionescu'nun bu seneki yarışmasını "iptal etti"

NBA, Stephen Curry ve Sabrina Ionescu'nun All-Star Hafta Sonu'nda yapmayı planladıkları üçlük yarışmasının iptal edildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA, Curry ve Ionescu'nun bu seneki yarışmasını 'iptal etti'
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14 Şubat 2025 11:47
NBA, Stephen Curry ve Sabrina Ionescu'nun All-Star Hafta Sonu'nda yapmayı planladıkları üçlük yarışmasının iptal edildiğini duyurdu.

NBA sözcüsü Mike Bass, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Geçen yılın özel anını daha da ileri taşıyacak bir format üzerinde anlaşamadık. Bu yüzden planı iptal etmeye ve All-Star Pazar günü yeni formata odaklanmaya karar verdik," dedi.

The Athletic'in haberine göre, Curry ve Ionescu, yarışmayı Caitlin Clark ve Klay Thompson'ın da katılacağı genişletilmiş bir formata taşımak istiyordu. Ancak Clark'ın yarışmaya katılmak istememesi, planların suya düşmesine neden oldu.

Geçtiğimiz yıl Indianapolis'te düzenlenen All-Star etkinliğinde Curry, Ionescu'yu 29-26'lık skorla mağlup etmişti.


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