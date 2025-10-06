NBA Avrupa'nın geleceği için Londra'da kritik bir buluşma yapılacak

NBA Avrupa'nın gelecekteki yatırımcılarının ve hissedarlarının bir kısmı, projeye katılımlarını resmileştirmeden önceki son önemli adım olarak ekim ayı ortasında Londra'da bir araya gelecek.Yaklaşık on gün içinde Londra'da büyük bir hareketlilik bekleniyor. L'Équipe gazetesinin ve çeşitli kaynakların doğruladığı bilgilere göre, NBA Europe'un kaderinin bir kısmı bu toplantıda şekillenecek. Çok sayıda kulüp, yatırım fonu ve NBA'in kurmak istediği bu yeni Avrupa ligi projesinde takım oluşturmayı hedefleyen ortaklar, bu kritik randevuya davet edildi.Toplantıda NBA'in, özellikle mali koşulları ve oldukça ağır bir yükümlülük listesi olan katılım şartlarını resmileştirmesi bekleniyor. Bir franchise kurmak ve 12 daimi üyeden biri olmak için giriş bedelinin 250 ila 500 milyon euro arasında olacağı ifade ediliyor.Bu toplantının ardından birkaç aylık bir müzakere sürecinin başlaması ve resmî duyurunun 2026'nın ilk çeyreğinde yapılmasının hedeflendiği bildiriliyor.