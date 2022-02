NBA, All-Star Cumartesi gecesi katılımcılarını duyurdu!

NBA, 19 Şubat'ta Cleveland'daki All-Star Hafta Sonu'nda düzenlenecek olan Yetenek Yarışması, 3 Sayı Yarışması ve Smaç Yarışması'na katılacak olan oyuncuları duyurdu.



All-Star Hafta Sonu, Cuma günü Ünlüler Maçı ve Yükselen Yıldızlar Maçı ile start alacak. Cumartesi gecesi şenlikler, yeni formatlı Yetenek Yarışması ile devam edecek ve gecenin diğer etkinlikleri Smaç Yarışması ile 3 Sayı Yarışması olacak.



Etkinlikler, Pazar günü NBA G League Next Gen Maçı ve All-Star Maçı ile sona erecek.



NBA, Yetenek Yarışması için, şut, pas ve top sürme yeteneğini test eden dört turlu bir yarışmada, üç oyuncudan oluşan üç takımın mücadele edeceği yeni bir format duyurdu.



Üç takım ilk üç turda mücadele edecek. İlk üç turdan sonra en çok puanı kazanan iki takım, final turuna yükselecek. Bu iki takım arasında yarı sahadan ilk şutu sokan ekip, yarışmanın galibi olacak.



Yetenek Yarışması'nda yarışacak üç takım:



The Antetokounmpos: Alex Antetokounmpo (Raptors 905), Giannis Antetokounmpo ve Thanasis Antetokounmpo.

The Cavs: Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley

The Rooks: Scottie Barnes, Cade Cunningham ve Josh Giddey



3 Sayı Yarışması'nda yarışacak sekiz oyuncu:



Desmond Bane, (Memphis Grizzlies)

Luke Kennard, (Los Angeles Clippers)

Zach LaVine, (Chicago Bulls)

C.J. McCollum, (New Orleans Pelicans)

Patty Mills, (Brooklyn Nets)

Karl-Anthony Towns, (Minnesota Timberwolves)

Fred VanVleet, (Toronto Raptors)

Trae Young, (Atlanta Hawks)



Smaç Yarışması'nda rekabet edecek dört oyuncu:



Cole Anthony, (Orlando Magic)

Jalen Green, (Houston Rockets)

Obi Toppin, (New York Knicks)

Juan Toscano-Anderson, (Golden State Warriors)