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NBA, 30 takıma da kadro üzerinde işlem yapma izni verecek!

NBA'in, 22 Haziran tarihinde ya da bu tarih civarında, ligdeki tüm takımlara, kadroları üzerinde hamleler yapma izni vereceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, 22 Haziran tarihinde ya da bu tarih civarında, ligdeki tüm takımlara, kadroları üzerinde hamleler yapma izni vereceği açıklandı.

Ligin bu izni sadece Orlando'da sezona devam edecek 22 takıma değil, 30 takıma da vereceği açıklandı.

Takımların, iki yönlü kontratlı oyuncuları NBA sözleşmelerine dönüştürmelerine ve sezonun geri kalanında uygun serbest oyuncuları kadrolarına katmalarına izin verilecek.

Antrenman kampları veya sekiz normal sezon sıralama belirleme maçları sırasında bir takım, KOVID-19 kapma veya ciddi bir sakatlık durumuyla karşılaşırsa, bir takımın kaybedilen oyuncuların yerine geçmek için alabileceği oyuncu sayısında herhangi bir sınırlama olmasının beklenmediği belirtilmişti.

Bu oyuncuların uygunluğunun, NBA'de veya G League'de forma giymiş olmaları yanı sıra, antrenman kampı sözleşmesine sahip olup olmadıklarına bakılarak görüldüğü de eklenmişti.


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