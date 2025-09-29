29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Nazillspor, Görkem Öncü ile yollarını ayırdı

Nazillispor, kötü gidişin faturasını teknik direktör Görkem Öncü'ye kesti.

calendar 29 Eylül 2025 15:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nazillspor, Görkem Öncü ile yollarını ayırdı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 4 hafta sonunda galibiyetle tanışamayıp 1 puanla dibe demir atan Nazillispor'da fatura teknik direktör Görkem Öncü'ye çıktı.

Stadı maçlara kapalı olduğu için dün Bornova 1877'yi Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayan Nazilli, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılınca teknik direktör Öncü'yü gönderdi. Faturayı genç teknik adama kesen Nazillispor, Görkem Öncü'yle yollarını ayırdı.

Profesyonel transfer yasağı bulunan Nazillispor sezon öncesi 36 oyuncuyu amatör sözleşmeyle kadrosuna katıp rekor kırmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
