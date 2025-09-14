14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
17:00
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
19:00
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
19:00
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
16:00
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
16:00
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
19:00
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
16:30
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
18:30
14 Eylül
Burnley-Liverpool
16:00
14 Eylül
M.City-M. United
18:30
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
0-120'
14 Eylül
-
17:15
-
-
14 Eylül
-
0-190'
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
18:15
-
14 Eylül
-
18:15
-
-
14 Eylül
-
0-1
14 Eylül
-
15:30
-
-
14 Eylül
-
1-245'
14 Eylül
-
0-1DA
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
1-121'
-
14 Eylül
-
17:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
18:15
14 Eylül
-
20:30
14 Eylül
-
1-121'
14 Eylül
-
17:15
14 Eylül
-
19:30
14 Eylül
-
19:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
18:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
20:00
-
-
14 Eylül
-
21:00
14 Eylül
-
23:30
-
-
-
-
-
14 Eylül
-
23:30
-

Nazillispor'un başkanı 1 yıl ceza aldı, maçı vinçten izledi

Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'yı PFDK'den aldığı hak mahrumiyeti cezası durdurmadı.

calendar 14 Eylül 2025 14:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nazillispor'un başkanı 1 yıl ceza aldı, maçı vinçten izledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kulübünün şike yapmakla yargılandığı 28 Nisan 2024'te 2'nci Lig'de oynanan Ankaraspor deplasmanında bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'yı bu ceza da durdurmadı.

Şu an 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Nazillispor'un o maç nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülme cezası alma tehlikesi sürerken, bahisten ceza alan Başkan Şahin Kaya takımı Didim İlçe Stadı'nda oynanan Denizli İdmanyurdu maçında yalnız bırakmadı.

Nazilli İlçe Stadı'nın kapalı olması nedeniyle iç saha maçına Didim'de çıkan Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, vinç kiralayarak maçı stat dışından vinçin üzerinde izledi. Hak mahrumiyeti cezası nedeniyle stada giremeyen Şahin Kaya, stat dışından maçı izleyerek takıma destek oldu. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı.

Başkan Şahin Kaya, "Kendi sahamızın kapalı olması nedeni ile Didim İlçe Stadı'nda oynadığımız Denizli İdmanyurdu karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak ligin ikinci karşılaşmasında uzatma dakikalarında tek puan aldığımız için sevinçliyiz. İnşallah önümüzdeki maçlarımızda da oyuncularımızın atacakları gollerle ve alacağımız sonuçlarla taraftarlarımızı sevindireceğiz. Hedefimiz bu" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
4 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
5 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
6 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
7 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
8 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
9 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
10 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
14 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
15 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
16 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
17 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
